Источник: при задержании школьник, обвиняемый в убийстве девушки, был пьян

По одной из версий, 15-летний школьник совершил преступление из-за ревности Фото: соцсети

В Екатеринбурге продолжается расследование по делу об убийстве 17-летней студентки. В ее гибели обвиняется 15-летний школьник. По предварительной версии, они вместе проводили время в квартире третьего подростка, когда вдруг 15-летний парень стал жестоко избивать девушку якобы за измену. Как рассказал 8 августа источник «КП-Екатеринбург» молодой человек в момент совершения преступления мог находиться в неадекватном состоянии.

- На момент задержания школьник, убивший 17-летнюю студентку, был в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, - сообщил источник «КП-Екатеринбург»

Во вторник, 8 августа, подростка привезли в суд Железнодорожного района Екатеринбурга, чтобы определить ему меру пресечения. Заседание проходило в закрытом режиме. Прессу внутрь не пускали. В тот момент, когда дверь зала открывалась и из коридора можно было увидеть молодого человека в камере, он сразу прятал свое лицо.