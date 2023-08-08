В Екатеринбурге ищут родителей ребенка, оставленного на улице

При себе у девочки игрушки Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге в Академическом районе потерялась маленькая девочка. На вид ей не больше пяти лет. Информацию о нахождении ребенка подтвердили «КП-Екатеринбург» в УМВД города.

- Ребенок доставлен в дежурную часть отдела полиции №8. Сотрудники территориального ОВД устанавливают данные родителей. Законных представителей либо граждан, располагающих сведениями о них, просят обращаться по телефону 3564208 или по адресу Белореченская, 5, - рассказали в полиции.

Девочку нашли рядом с торговым центром «Академический». При себе у нее игрушки для игры в песочнице. Она одета в голубое платье с картинками и розовые сланцы. Девочка носит длинную челку, у нее светлые волосы. По словам ребенка, ее зовут Аня. Жители района утверждают что, рядом с девочкой не было родителей.

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