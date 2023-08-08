Жителя Екатеринбурга обвинили в краже дорогих швейцарских часов

Фото: УТ МВД России по УрФО

В транспортную полицию Кольцово обратилась жительница Красноярска с заявлением о пропаже наручных часов известного швейцарского бренда стоимостью более 200 тысяч рублей. Она сообщила, что, вероятнее всего, потеряла их, когда проходила процедуру досмотра на входе в стерильную зону аэропорта. Пропажу женщина обнаружила, когда самолет уже вылетел из Екатеринбурга.

- Опросив предполагаемых свидетелей и изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска вскоре установили личность подозреваемого, - рассказали в УТ МВД России по УрФО. - Как оказалось, присвоив чужое имущество, в тот день мужчина также совершил перелет рейсом Екатеринбург - Сочи.

Через 10 дней после того, как прикарманил недешевую находку, он вернулся в Екатеринбург, где его задержали и обвинили в краже. 52-летний екатеринбуржец добровольно отдал часы полицейским и заявил, что поднял их с пола во время досмотровых мероприятий, забирая свои вещи с ленты интроскопа.

Подлинность и материальную ценность часов подтвердила экспертиза. Следственным подразделением ЛО МВД России в аэропорту Кольцово возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ продолжаются (Кража). Время до суда мужчина проведет под подпиской о невыезде.

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