СКР взял на контроль обрушение гигантской трубы на уральском заводе

Возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил безопасности, повлекшее гибель человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения гигантской трубы на заводе в Краснотурьинске. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел 7 августа. При демонтаже вытяжной трубы произошло обрушение. Трое альпинистов пострадали, двоих доставили в больницу, а третий остался под завалами. Спустя некоторое время его нашли мертвым.

- По данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), - отмечают в ведомстве.

На данный момент Следственный комитет провел осмотр места происшествия. Был назначен комплекс экспертиз, идет допрос свидетелей, а также исследуется нужная документация. После проведения всех мероприятий будет дана правовая оценка ЧП.

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