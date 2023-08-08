СКР взял на контроль обрушение гигантской трубы на уральском заводе

Возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил безопасности, повлекшее гибель человека
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения гигантской трубы на заводе в Краснотурьинске. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Инцидент произошел 7 августа. При демонтаже вытяжной трубы произошло обрушение. Трое альпинистов пострадали, двоих доставили в больницу, а третий остался под завалами. Спустя некоторое время его нашли мертвым.
- По данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), - отмечают в ведомстве.
На данный момент Следственный комитет провел осмотр места происшествия. Был назначен комплекс экспертиз, идет допрос свидетелей, а также исследуется нужная документация. После проведения всех мероприятий будет дана правовая оценка ЧП.
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