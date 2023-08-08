В Нижнем Тагиле выросло число ДТП с детьми

Дети стали чаще попадать в аварии в Нижнем Тагиле Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала этого года в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе произошло 12 ДТП, в которых пострадало 13 детей и подростков. Рост ДТП с участием несовершеннолетних по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 15%. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

Стражи порядка напомнили, что при перевозке ребенка нужно использовать специальные удерживающие устройства. На заднем сиденье автокресло в обязательном порядке должно использоваться для детей в возрасте до 7 лет. С 7 до 12 лет можно использовать как детское кресло, так и ремень безопасности.

При наличии детей в салоне автомобиля водитель обязан исключить опасные маневры, соблюдать скоростной режим, не выезжать на полосу встречного движения.

За нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.