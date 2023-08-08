В Нижнем Тагиле ГИБДД за два дня остановила 327 нарушителей

Сотрудники ГИБД провели рейд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле ГИБДД за два дня 4 и 5 августа остановила 327 нарушителей. Большинство из них - автомобилисты без прав.

- 10 водителей управляли автомобилем, не имея водительского удостоверения соответствующей категории (ч.1 ст.12.7 КоАП РФ), 2 человека управляли автомобилем, не смотря на решение суда о лишении их права управления транспортным средством (ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ), - рассказали в ГИБДД Нижнего Тагила.

Трое остановленных водителей оказались пьяны. На них составили административные материалы по ст.12.8 КоАП РФ. Один из автомобилистов посадил за руль товарища без прав и был привлечен по (ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ). Еще один водитель повторно сел за руль находясь в состоянии опьянения. На него завели уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ, предусматривающее наказание вплоть до лишения свободы.

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