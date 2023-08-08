В Екатеринбурге расширилась трезвая зона на День города

Запреты будут действовать не только в центре города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге расширили зону, в которой нельзя будет купить алкоголь на День города. Ограничения будут действовать шесть дней. Информация об этом появилась на сайте мэрии города.

С 13 по 19 августа запрет на покупку алкоголя будет действовать в границах улиц Челюскинцев - переулка Красного - улиц Николая Никонова - Карла Либкнехта - Белинского - Энгельса - Розы Люксембург - Карла Маркса - Горького - Малышева - Добролюбова - Радищева - Хохрякова - Маршала Жукова. Ограничения начнутся в 8:00 и будут действовать до 23:00.

Также 19 августа с 12 до 23 трезвая зона вводится в границах улиц 8 Марта - Академика Шварца - бульвара Самоцветного - улиц Родонитовая - Крестинского - Академика Шварца - Белинского - переулка Трактористов - улиц Чайковского - Авиационной, на четной стороне Родонитовой, на улице 8 Марта, от Авиационной до Объездной дороги. В это же время ограничения будут действовать на проспекте Космонавтов, от здания № 92 по Космонавтов до Заречной, на улице Бакинских комиссаров, от Космонавтов до Черноярской.

С 17 по 19 августа с 8 до 23 часов алкоголь нельзя будет купить в границах улиц Крылова - Хомякова - Московской - Шейнкмана - Попова - Московской - проспекта Ленина - улиц Татищева - Мельникова.

Запреты будут действовать не только в центре города. Их вводят в Академическом районе. Там 19 августа с 12 до 23 часов запрет будет действовать на проспекте Академика Сахарова, от Анатолия Мехренцева до Вильгельма де Геннина.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru