В Екатеринбурге расширилась трезвая зона на День города

Запреты будут действовать не только в центре города
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Екатеринбурге расширили зону, в которой нельзя будет купить алкоголь на День города. Ограничения будут действовать шесть дней. Информация об этом появилась на сайте мэрии города.
С 13 по 19 августа запрет на покупку алкоголя будет действовать в границах улиц Челюскинцев - переулка Красного - улиц Николая Никонова - Карла Либкнехта - Белинского - Энгельса - Розы Люксембург - Карла Маркса - Горького - Малышева - Добролюбова - Радищева - Хохрякова - Маршала Жукова. Ограничения начнутся в 8:00 и будут действовать до 23:00.
Также 19 августа с 12 до 23 трезвая зона вводится в границах улиц 8 Марта - Академика Шварца - бульвара Самоцветного - улиц Родонитовая - Крестинского - Академика Шварца - Белинского - переулка Трактористов - улиц Чайковского - Авиационной, на четной стороне Родонитовой, на улице 8 Марта, от Авиационной до Объездной дороги. В это же время ограничения будут действовать на проспекте Космонавтов, от здания № 92 по Космонавтов до Заречной, на улице Бакинских комиссаров, от Космонавтов до Черноярской.
С 17 по 19 августа с 8 до 23 часов алкоголь нельзя будет купить в границах улиц Крылова - Хомякова - Московской - Шейнкмана - Попова - Московской - проспекта Ленина - улиц Татищева - Мельникова.
Запреты будут действовать не только в центре города. Их вводят в Академическом районе. Там 19 августа с 12 до 23 часов запрет будет действовать на проспекте Академика Сахарова, от Анатолия Мехренцева до Вильгельма де Геннина.
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