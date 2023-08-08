Реконструкция парка Маяковского завершится через четыре года

В скором времени отремонтируют входную группу со стороны Щорса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк Маяковского реконструируют в ближайшие три-четыре года. Преображение ЦПКиО планируют провести до конца 2027 года. Об этом сообщил директор парка Павел Зубакин в ходе пресс-конференции.

Работы ведутся в парке и сейчас. Уже в августе 2023 года откроют Летний парк, детскую площадку и отремонтируют входную группу со стороны Щорса. Помимо этого, будут менять планировку.

- Есть планы завершить входную группу со стороны Щорса, это болезненный инфраструктурный для парка вопрос. Еще мы потратили много сил и денег на восстановление каркасно-тропиночной сети в лесной части, - отметил Павел Зубакин.

Документация проекта появится уже в текущем году. Сначала ее проверят в контрольно-ревизионном управлении. В 2024 году начнутся другие работы.

Ранее стало известно, что на Плотинке появится огромная песочница. Ее построят в честь Дня строителя. Для родителей вблизи песочницы поставят пуфы, с которых можно будет в том числе в 20:00 посмотреть выступления группы Reflex и Леонида Агутина.

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