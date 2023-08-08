Для песочницы специально привезут более 30 тонн песка Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Плотинке появится огромная песочница. Ее построят ко Дню строителя, 12 августа.

- Самые юные участники праздника смогут попробовать себя в роли строителей. За победу в конкурсах на самую высокую башню, куличи на скорость и другие испытания - детвору ждут подарки, - рассказали в пресс-службе компании - партнере праздника ««Страна Девелопмент».

Для песочницы специально привезут более 30 тонн песка. Известный тюменский художник Константин Росляков построит из него для детей огромный песочный замок.

Для родителей вблизи песочницы поставят пуфы, с которых можно будет в том числе в 20:00 посмотреть выступления группы Reflex и Леонида Агутина.

Начало праздника в 12:00. Концертная программа продлится до 22 часов, а завершит событие праздничный салют. Вход свободный.

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