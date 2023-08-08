Пропавшую на Урале маму с пятилетней дочкой заметили в чужом городе

Мама с дочкой пропали предположительно 5 августа. Фото: страницы Евгении Волошиной во "Вконтакте"

Пропавшую маму пятилетней дочки заметили в чужом городе Дегтярск. Об этом старшей дочери Ирины сообщили очевидцы. 43-летняя Ирина Турцакова вместе с девочкой Сашей пропали в Первоуральске предположительно 5 августа. Об этом узнал ее муж, когда вернулся с ночной смены на работе.

- Похожую женщину видели в Дегтярске возле супермаркета. Она была без дочки, с ней был мужчина в красной футболке. Мой папа сейчас собирается туда ехать, будем искать, - рассказала «КП-Екатеринбург» старшая дочь пропавшей женщины Евгения.

Семья Ирины ранее предполагала, что мужчина в красной футболке – ее знакомый, к которому она могла уехать. По данным полиции, с ним мама четверых девочек могла познакомиться, когда лежала в клинике, откуда выписалась накануне пропажи. Причастно ли новое знакомство с пропажей мамы с дочкой, сейчас устанавливают полицейские.

- Обнаружил пропажу действительно глава семьи, однако одну из старших дочерей он попросил обратиться за помощью в полицию не сразу, а лишь на следующий день. Ирина, уходя из квартиры с ребенком, взяла свой паспорт и мужа, а также свидетельство о рождении малышки, - уточнял глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В поисках задействовано порядка 20 сотрудников полиции из служб уголовного розыска, участковые и инспектора по делам несовершеннолетних. Ранее, как рассказывал Валерий Горелых, Ирина уже ходила из дома. По словам старшей дочери Евгении, дома не было никаких конфликтов. Пятилетняя Саша в день пропажи была одета в розовую кофту, джинсы с Микки Маусом и кроссовки со светящейся подошвой.

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