В Свердловской области 60 тысяч домов получили доступ к газовым сетям

К газу были подключены больше 27 тысяч участков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 60 тысяч частных домов получили доступ к газовым сетям благодаря президентской программе социальной газификации. Всего в регионе было проведено 800 километров газовых сетей разного давления. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики области.

Свердловчанам бесплатно проводят газопровод до границ земельного участка в уже газифицированных населенных пунктах.

- По инициативе губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области введен расширенный пакет мер социальной поддержки по социальной газификации. В зависимости от имущественного положения свердловчан сумма может составлять от 100 до 250 тысяч рублей, – региональный министр энергетики и ЖКХ отметил Николай Смирнов.

Всего было подано почти 75 тысяч заявок, из которых около 55 тысяч соответствуют условиям программы. На данный момент было заключено 51,5 тысячи договоров. А к газу были подключены больше 27 тысяч участков.

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