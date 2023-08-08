Ирбитскую ярмарку смогут посетить больше 45 тысяч человек со всей страны

В Ирбитской ярмарке в этом году будут участвовать больше 700 предпринимателей и мастеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 11 августа, в Свердловской области начнет работу знаменитая Ирбитская ярмарка. В этом году она отмечает свое 380-летие.

- В свое время это была одна из самых топовых ярмарок в России. Многие говорят, что она была даже второй после Нижегородской, - рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. – Ожидаем, что в этом году ее посетят более 45 тысяч человек, причем не только из Свердловской области, но и из других регионов страны. Важно, что для продвижения города, ярмарки будет запущен специальный поезд, на котором утром можно будет приехать в Ирбит, а вечером уехать в Екатеринбург.

В Ирбитской ярмарке в этом году будут участвовать больше 700 предпринимателей и мастеров, которые привезут свой товар. Ярмарка будет работать три дня – до 13 августа включительно. Ожидаются участники из 21 регионы страны, а также из Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана и Абхазии. Отдельной фишкой этого года станет чайная улица. Ее расширили до размеров целого квартала.

- От чайной улицы мы перешли к формату чайного квартала, где наши дружественные страны, республики РФ, будут представлять и чайную церемонию, и другую кухню, - рассказал глава города Ирбита Николай Юдин. – На главной сцене города пройдет концертная программа. Уже сегодня мы полностью готовы к приему гостей. Улицы, на которых будет проводиться ярмарка, мы перекрыли еще 5 августа.