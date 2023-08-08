Почти половина сливочного масла в магазинах Каменска-Уральского оказалась браком

Часть масла в магазинах не соответствует заявленному качеству Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Специалисты Роспотребнадзора Свердловской области провели масштабную проверку сливочного масла в магазинах Каменска-Уральского. Оказалось, что с нарушениями изготовлено 43% этого продукта. Об этом пишет портал KU66.RU.

Всего в торговых точках города специалисты обнаружили 14 образцов сливочных масел с добавлением растительных масел. В «черный список» попали фирмы «Сибирский вкус», «Ру.Милк», «Модус», «Сырная долина», «АкМай», «Озерецкий молочный комбинат» и другие.

Отметим, что по итогам 2022 года в Каменске-Уральском среди проверенной продукции оказалось 68% фальсификата сливочного масла.