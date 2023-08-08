Пара встречалась около года Фото: читатель «КП»

В Железнодорожном районном суде Екатеринбурга изберут меру пресечения 15-летнему подростку, которого https://www.ural.kp.ru/daily/27539/4805399/https://www.ural.kp.ru/daily/27539/4805399/. Трагедия произошла вечером 6 августа в доме на улице Надеждинской. Квартира принадлежала семье одноклассника предполагаемого убийцы. - Заседание пройдет в 15:30, - сообщили в суде.

По словам хозяина квартиры, его сыну тоже угрожали убийством. А потом заперли в ванне, пока Леонид пытался расчленить тело.

- Я столько крови никогда не видел! Просто ошметки целые валялись. От лица девушки ничего не осталось. Он бил ее молотком, потом топил. В конечном счете, ударил ножом в шею. Всю ночь отмывал кровь с пола. У сына психологическая травма. Но он молодец у меня, догадался написать нам, - рассказал собеседник

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК «Убийство». Подростку грозит до 10 лет лишения свободы.