Грозы покинут Свердловскую область

Грозы двигаются в сторону юга региона Фото: Михаил ФРОЛОВ

Грозы уйдут из Свердловской и придут в Челябинскую область. Такими данными поделился синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Ночью 8 августа грозы задержались над Ирбитом, Алапаевском и Артемовским. Однако в дальнейшем циклон будет смещаться на юг региона. В первой половине дня он и вовсе окажется на границе с Челябинском областью. Там ожидается грозовая активность.

- По мере движения циклона на юг, в его тылу, то есть в данном случае к северу от циклона, ожидается существенное уменьшение облачности, а дневные температуры превысят +25 градусов, - отметил Пулин.

За день прогреются юные регионы, однако грозы в этой части региона закончатся только к вечеру. На севере и востоке области воздух может прогреться до 28 градусов. Вероятность гроз достигнет 35 процентов. 9 августа свердловчане могут ждать потепления до +27. После 10 числа температура воздуха не превысит 23 градусов днем.

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