В Нижнем Тагиле перекроют еще одну улицу

Теплотрассу будут ремонтировать до конца лета
Фото: Архив "КП"
В Дзержинском районе Нижнего Тагила с 10 по 31 августа из-за ремонта теплотрассы и распределительных сетей перекроют улицу Поткина. Об этом пишет издание TagilCity.ru.
Движение транспорта на три недели закроют на участке улице от улицы Зари до дома №36 по улице Поткина. На время ремонта здесь установят ограничительные знаки.
Решение о ремонт принял глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Следить за ходом ремонтных работ будет руководитель горхозяйства Андрей Лебедев.
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