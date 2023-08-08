В Нижнем Тагиле перекроют еще одну улицу

Теплотрассу будут ремонтировать до конца лета Фото: Архив "КП"

В Дзержинском районе Нижнего Тагила с 10 по 31 августа из-за ремонта теплотрассы и распределительных сетей перекроют улицу Поткина. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Движение транспорта на три недели закроют на участке улице от улицы Зари до дома №36 по улице Поткина. На время ремонта здесь установят ограничительные знаки.

Решение о ремонт принял глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Следить за ходом ремонтных работ будет руководитель горхозяйства Андрей Лебедев.

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