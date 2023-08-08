В Екатеринбурге простились с артистом цыганских ансамблей

Коллектив положительно отзывался о Леониде Матрушенко. Фото: Сообщество «Ритмы ромэн»

В Екатеринбурге прошли похороны артиста, выступавшего в цыганских ансамблях. Леонид Матрушенко скончался на 75-ом году жизни 3 августа. Об этом сообщает портал Е1.

На прощание с артистом пришли десятки человек. Среди них родственники, близкие и коллеги. Все они положительно отзываются о заслуженном работнике культуры.

- Он был добрым, музыкальным, талантливым, глубоким человеком. Я пришла к нему в коллектив юной желторотой девочкой, он всему научил меня, относился как дочери. Он заразил всех любовью к музыке и цыганскому жанру, - поделилась участница коллектива Наталья Желтовских.

Артист создал несколько цыганских ансамблей на Урале, снимался в кино и уважал традиции народа. Он вместе с коллегами старался развенчивать стереотипы о цыганах.

Последние годы жизни Леонид Матрушенко трудился в Перми. Там у него был ансамбль «Ритмы ромэн». Вместе с коллективом он выступал: пел и танцевал. В Екатеринбурге артист выступал в Парке Маяковского.

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