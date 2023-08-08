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НовостиОбщество8 августа 2023 8:06

В ЯНАО введен режим чрезвычайной ситуации

Причиной стали лесные пожары
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Леса на Ямале продолжают гореть

Леса на Ямале продолжают гореть

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ямало-Ненецком автономном округе ввели режим чрезвычайной ситуации и привели все экстренные службы в режим повышенной готовности. Причиной ЧС стали сильные природные пожары. Об этом пишет портал «Ямал 1».

По слова чиновников, все органы власти, а также ведомства, задействованные в борьбе с пожарами, находятся в усиленном режиме работы, чтобы не допустить угрозы населенным пунктам, а также топливно-энергетическому комплексу и объектам экономики.

Жителям Ямала запрещено посещать леса в Пуровском, Приуральском, Шурышкарском, Надымском и Красноселькупском районах.

О возгораниях нужно сообщать по телефонам экстренных служб 8 800 100 94 00 или 112.