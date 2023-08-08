В Нижнем Тагиле Дом купца Аксенова отдадут под офисы

Здание нуждается в срочном ремонте. Фото: проектная документация
В Нижнем Тагиле Дом купца Аксенова, который является объектом культурного наследия, сначала отреставрируют, а потом модернизируют под современные офисы. Положительное заключение на проведение реставрации выдала Госэкспертиза. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
Согласно проектной документации, в здании после реставрации могут разместить офисы, а также оборудовать музей.
Также в документах обозначено, что сейчас здание находится в аварийном состоянии и нуждается в ремонтно-реставрационных работах.
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