В Нижнем Тагиле Дом купца Аксенова отдадут под офисы

Здание нуждается в срочном ремонте. Фото: проектная документация

В Нижнем Тагиле Дом купца Аксенова, который является объектом культурного наследия, сначала отреставрируют, а потом модернизируют под современные офисы. Положительное заключение на проведение реставрации выдала Госэкспертиза. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Согласно проектной документации, в здании после реставрации могут разместить офисы, а также оборудовать музей.

Также в документах обозначено, что сейчас здание находится в аварийном состоянии и нуждается в ремонтно-реставрационных работах.

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