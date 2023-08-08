На Среднем Урале начались поиски 49-летнего мужчины

На теле Шамси Саттыкова есть шрамы от аппендицита и на щеке. Фото:«ЛизаАлерт»

В Свердловской области почти неделю идут поиски 49-летнего мужчины. О местонахождении Шамси Саттыкова неизвестно со 2 августа. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза зеленого цвета, волосы русые с сединой, - рассказали волонтеры.

В день исчезновения мужчина был одет в зеленую футболку, синие джинсы и ботинки. У Шамси Саттыкова есть шрамы: от аппендицита и на щеке. При ходьбе пропавший прихрамывает.

Сейчас поисками мужчины занимаются волонтеры поисковых отрядов и сотрудники полиции. Если вы знаете, где может находиться Шамси Саттыков, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Людмиле по номеру 89045447224. Также вы можете обратиться со всей имеющейся информацией в МО МВД «Нижесергинский», набрав 89993680561.

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