Учитель английского из Екатеринбурга подарила мошенникам 1,6 млн рублей

Аферисты уверили учительницу, что их компания имеет лицензию банка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учитель английского из Екатеринбурга доверилась лжеброкерам и подарила им крупную сумму. Женщина была уверена, что инвестирует. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Накануне, 7 августа, 42-летняя учительница обратилась в полицию. Она рассказала, что стала жертвой аферистов. По словам жертвы, на почту ей написали брокеры. Они предложили женщине подзаработать на инвестициях. Якобы компания имеет лицензию одного из ведущих банков страны. После согласия свердловчанки с ней связался «торговый аналитик». Женщина стала переводить свои деньги на неизвестный сайт.

- Все деньги на совершение сделок потерпевшая брала в кредит. В процессе дальнейшей торговли женщина столкнулась с тем, что не смогла вывести свои денежные средства с торгового счета. Когда она сделала запрос на вывод денежных средств, ей сообщили, что она должна открыть счет обеспечения, и для этого должна перевести денежные средства в размере 15 % от суммы на депозите, - рассказали в полиции.

Почувствовав неладное, учительница стала искать информацию о компании в Интернете. Тогда она узнала, что лицензии банка нет, а отношения к реальным инвестициям лжеброкеры не имеют. Общая сумма ущерба превысила 1,5 миллиона рублей.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции пытаются найти аферистов.

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