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НовостиПроисшествия8 августа 2023 6:57

На Автовокзале обнаружили труп женщины

В Екатеринбурге из окна выпала женщина
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

На Автовокзале утром 8 августа обнаружили труп женщины. Об этом сообщают в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

- Говорят, что выпала. Но крови не было, - рассказал очевидец.

В СК по Свердловской области смерть женщины не комментируют.

Напомним, ранее мы писали, что пропавшую 23 июля в поселке Валериановск Качканарского городского округа 57-летнюю Веру Градопольцеву нашли мертвой. Следователи уже установили, что ее смерть не связана с криминалом.

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