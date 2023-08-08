Алексей Орлов принял решение в ноябре текущего года были выбраны еще шесть уважаемых граждан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городская дума Екатеринбурга выбрала четырех почетных граждан. Ими стали два предпринимателя: Андрей Симановский и Михаил Ходоровский, гендиректор ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов и учитель химии из гимназии №9 Сергей Москвин. Такое решение было принято единогласно 8 августа на заседании.

Ранее такого звания мог быть удостоен только один человек. Список расширили до четырех в связи с юбилеем Екатеринбурга. Помимо этого, было предложено, чтобы в ноябре текущего года были выбраны еще шесть уважаемых граждан. Награды вручат в исторический день рождения города. Такое решение принял глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Ранее в Нижнем Тагиле вице-президента «ЕВРАЗа» выдвинули на звание «Почетный гражданин». Кандидата выбрали 28 июня.

- Основаниями для выдвижения Дениса Анатольевича стали его многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие металлургического производства России, Уральского региона, активная гражданская позиция и личный вклад в развитие города Нижний Тагил, - отметила руководитель отдела по взаимодействию с некоммерческими организациями Елена Чуприна.

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