В Североуральске пропал 16-летний мальчик

Фото: группа во «ВКонтакте» «ОМВД России по Североуральску»

В Североуральске пропал 16-летний Одегов Денис. Подросток ушел 6 августа в 16:30 из социально-реабилитационного центра на Каржавина,17, и не вернулся.

- Может находиться в городе Кушва. Подросток на профилактическом учете в ОДН ОМВД России по городу Североуральску не состоит, ранее не уходил, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «ОМВД России по Североуральску».

Мальчик в день пропажи был одет в футболку, шорты и кроссовки белого цвета. Рост подростка - 166 сантиметров. У него среднее телосложение, светлые короткие волосы, прямой нос.

Если вы знаете, где находится мальчик или видели его, сообщите об этом по телефонам дежурной части ОМВД России по Североуральску: 8 (34380) 3-42-20; 3-11-02 или 02.

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