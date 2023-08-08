Муж опекунши Далера возвращается на СВО

Сейчас Вероника Наумова находится в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Законный муж Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве 6-летнего Далера, возвращается в зону СВО. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил сам Александр.

- Отпуск у меня заканчивается 20 августа. Потом я вернусь на спецоперацию, - пояснил Александр. – Интересно, как она потом будет проситься под домашний арест. Я же уеду с ключами от квартиры.

По словам мужчины, во время очной ставки Вероника не рассказывала свою версию случившегося с Далером.

- Очная ставка – это когда вы два часа сидите в кабинете, а следователь записывает показания ручкой. Разговаривать там нельзя, - добавил муж Вероники.

Напомним, что 26 июня женщина сообщила в полицию о «пропаже» мальчика. Однако спустя три дня призналась, что спрятала труп ребенка в арендованном гараже.

По данным «КП-Екатеринбург», вскрытие показало, что кости мальчика не были повреждены. А давность смерти установили как «не менее месяца». Сама же Наумова заявила следствию, что Далер скончался 3 декабря 2022 года в результате «несчастного случая».