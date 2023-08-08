Ранее суд заменил остаток срока Васильеву на исправительные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Седьмой кассационный суд отменил приговор в отношении Владимира Васильева, устроившего смертельную аварию на улице Малышева в Екатеринбурге 4 августа 2019 года. Тогда в ДТП погибли двое мужчин.

- Кассационный суд отменил приговор в отношении Васильева, согласно которому ему было назначено 8 лет и 11 месяцев лишения свободы. Дело направлено для рассмотрения в Ленинский суд Екатеринбурга. Васильев будет помещен в СИЗО, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Антон Мазов.

Напомним, что 2 мая суд Верхотурья принял решение удовлетворить ходатайство адвокатов Васильева и заменил остаток срока на принудительные работы. В связи с этим лихач отбывал наказание в исправительном центре ФСИН в Чувашии. Полную информацию о чудовищной аварии вы можете прочитать здесь.