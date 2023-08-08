На благотворительном забеге в День железнодорожника собрали для детей деньги на инсулиновую помпу, беговую дорожку, коляску и слуховой аппарат

Фото: пресс-служба СвЖД

В Екатеринбурге в рамках благотворительного забега «Достигая цели!», который СвЖД организовала в честь Дня железнодорожника, были собраны средства на приобретение инсулиновой помпы для Тимофея Сандалова, слухового аппарата для Саши Мангилева, специальной коляски Илье Казакову и беговой дорожки Косте Шеину.

Стартовые взносы зарегистрированных бегунов (около 700 тысяч рублей) и добровольные пожертвования тех, кто не смог принять участие в забеге, но захотел помочь, будут направлены детям с тяжелыми заболеваниями через благотворительный фонд «Дети России».

Фото: пресс-служба СвЖД

5 августа на стадионе «Локомотив» в Екатеринбурге в беговых соревнованиях приняли участие почти 500 человек. Атлетам-любителям были предложены две дистанции: 500 м и специальная дистанция 1520 м, символизирующая ширину железнодорожной колеи.

Работники СвЖД отмечают День железнодорожника благотворительными забегами с 2017 года. Собранные в предыдущие годы средства - свыше 7 млн рублей уже позволили оплатить лечение и приобрести дорогостоящее оборудование для 53 детей.

Праздник в формате семейного спортивно-музыкального фестиваля в этом году собрал более 5 тысяч человек: работников СвЖД, жителей и гостей столицы Урала. Со словами поздравлений к присутствующим обратился начальник СвЖД Иван Колесников:

Фото: пресс-служба СвЖД

– Мы празднуем День железнодорожника в особый год: 20-летия Российских железных дорог и 145-летия Свердловской магистрали. Сначала Уральская Горнозаводская, теперь Свердловская железная дорога является надежной опорой для развития экономики Урала и транспортной мобильности населения. Самая главная ценность магистрали – это ее работники, люди, которые формируют славные традиции железнодорожной отрасли. Хочу сказать спасибо за плодотворную работу и пожелать всем нам многих добрых замыслов и их успешного исполнения.

*****

День железнодорожника – первый профессиональный праздник в России – был учрежден в 1896 году. Его отмечали вместе с Днем рождения императора Николая I, который положил начало строительству железных дорог в стране. В наши дни холдинг РЖД проводит День железнодорожника в формате семейного спортивно-музыкального фестиваля.