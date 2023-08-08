Следующий этап избирательной кампании начнется 12 августа Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге завершилась регистрация кандидатов в городскую думу. Всего участие в одиннадцати избирательных кампаниях примут 433 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского избиркома.

- Утратили статус 15 кандидатов, отказано в регистрации было 31 кандидату, - рассказали в избиркоме.

У 11 человек была судимость, из-за чего они не смогли в дальнейшем участвовать в выборах. Также были зарегистрированы 39 самовыдвиженцев. Планируется, что следующий этап избирательной кампании начнется 12 августа. Это будет агитация в СМИ.

Напомним, что в Свердловской области выборы депутата в Законодательное собрание растянут на два дня. Голосования пройдут 9 и 10 сентября.

- Это решение принято в интересах избирателей. Возможность принять участие в выборах в субботу или в воскресенье, судя по опыту наших коллег из других российских регионов, избирателями востребована, - отметила председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.

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