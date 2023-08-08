Парень убил девушку из ревности Фото: читатель «КП»

Студентку Колледжа имени Ползунова, убитую на Старой Сортировке, похоронят в Челябинске. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали подруги девушки.

- В ту ночь она сбежала к своему парню. Она нам сказала, что они идут не только водку пить. Думаю, детская привязанность на фоне ограничений матери не отпускала ее от него. И вот к чему это привело.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК «Убийство». Расследование преступления взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

- В настоящее время по уголовному делу сотрудниками Следственного комитета продолжается выполнение комплекса мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Подростку грозит до 10 лет лишения свободы.

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