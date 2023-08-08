В Екатеринбурге бизнесмен торговал незаконно ввезенной иностранной техникой

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Екатеринбурге таможенники в одном из компьютерных магазинов города обнаружили 111 единиц иностранной незадекларированной техники. Среди товаров смартфоны Apple Iphone, Xiomi Google Pixel, планшеты IPad Apple, Samsung, ноутбуки Lenovo, Ace, колонки JBL CHARGE5, наушники Apple, Sony, смартчасы Samsung Galaxy watch5 Pro и другие. Всего на сумму 4 миллиона рублей.

- В ходе проверки таможенники выяснили, что владелец данной партии индивидуальный предприниматель, который согласно договору аренды размещал, хранил и реализовывал иностранную технику в помещении торгово-сервисной компании, занимающейся покупкой и продажей цифровых и мобильных устройств, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Подтвердить законность ввоза в страну товаров бизнесмен не смог. Таможенникам заявил, что продукцию приобретал в России у мелких и крупных поставщиков, через границу ничего не перевозил. Однако соответствующие документы он не предоставил. В отношении предпринимателя возбуждены два административных дела. Вся партия товара изъята. Идет расследование.

Начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов отметил, что сотрудники таможни регулярно проводят проверки, чтобы пресечь каналы нелегального ввоза товаров, а также выявить схемы уклонения от уплаты в бюджет таможенных и налоговых платежей.

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