В Первоуральске осудили водителя, сбившего насмерть пешехода

Водитель признал свою вину в содеянном Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске перед судом предстал водитель, сбивший женщину-пешехода. Мужчина получил реальный срок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Авария произошла в ноябре 2022 года. Водитель на ВАЗ-21103 ехал по улице Гагарина на скорости не больше 60 километров в час. Однако у пешеходного перехода мужчина не снизил скорость, из-за чего налетел на женщину, переходившую дорогу в положенном месте. Она погибла.

- Проявив преступную небрежность, приближаясь к пешеходному переходу, будучи невнимательным к дорожной обстановке, водитель скорость движения до 20 километров в час не снизил, - отметили в ведомстве.

Водитель признал свою вину в содеянном. Первоуральский городской суд приговорил мужчину к пяти годам колонии с лишением права заниматься деятельностью, связанной с вождением авто на два года. Помимо этого, с водителя взыскали один миллион рублей в пользу родственника погибшего.

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