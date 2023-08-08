Пропавшую на Урале женщину нашли мертвой

Фото: «ЛизаАлерт»

Пропавшую 23 июля в поселке Валериановск Качканарского городского округа 57-летнюю Веру Градопольцеву нашли мертвой. Об этом сообщили в в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- В полицию с заявлением о розыске женщины обратился ее брат. Сообщение об обнаружении тела женщины поступило утром 30 июля. Согласно установленным данным, история не связана с проявлениями криминала, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Следственным отделом по городу Качканар областного следственного комитета проведены осмотр места происшествия и тела умершей, опросы возможных очевидцев. Тело было направлено на судмедэкспертизу.

Напомним, ранее в Краснотурьинске завершились поиски 73-летней Нины Петряевой. Полицейские и волонтеры разыскивали ее с 25 июля. В день пропажи она вышла из автобуса, но домой не дошла. В воскресенье, 6 августа в МО МВД «Краснотурьинский» сообщили, что женщина была найдена мертвой.

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