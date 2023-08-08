Фото: ГИБДД Екатеринбурга

На Химмаше водитель ВАЗ насмерть сбил мужчину. ДТП произошло 8 августа в 01:00 на улице Грибоедова, около дома № 19.

- По предварительной информации водитель автомашины «ВАЗ 21124» двигаясь по Грибоедова со стороны Многостаночников в сторону Углового на регулируемом перекрестке улиц Грибоедова-Бородина, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Мужчина-пешеход скончался от полученных травм в машине скорой помощи. Его личность еще не установлена.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

За рулем отечественной легковушки находился 21-летний парень, со стажем вождения три года. Он был трезв. Сотрудникам ГИБДД он сообщил, что пешеход вышел на дорогу неожиданно. Молодой человек затормозил, но наезда избежать не удалось.

Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает пешеходам, что необходимо переходить дорогу в установленных местах, на разрешающий сигнал светофора, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин, убедившись в своей безопасности.

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