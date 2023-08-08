В мэрии Алексей Курлыков проработал около пяти лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге скончался бывший глава комитета по транспорту. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе администрации города. Алексею Курлыкову было 46 лет.

В мэрии он проработал около пяти лет. Затем возглавлял МБУ «Центр организации движения».

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге скончался легендарный тренер РСФСР по хоккею Герман Чумачек. Он более 15 лет практиковал детский хоккей в США. Он вырастил Яшина, Хабибулина, Малахова и других звезд мирового хоккея. Герману Чумачеку было 73 года.

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