Площадь лесных пожаров в Свердловской области за выходные сократилась в 10 раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Площадь лесных пожаров в Свердловской области за выходные сократилась в 10 раз. Ликвидированы крупные пожары в Сосьвинском районе на 395 гектарах, а также Гаринском и Невьянском районах на 67 гектарах.

- Борьбу с огнём продолжают вести 149 человек, задействовано 14 единиц техники, - сообщают в Департаменте информационной политики.

Напоминаем, на всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим. Пока он действует, нельзя разжигать костры, сжигать мусор или сухую траву, запускать фейерверки, пользоваться сваркой, также не допускается использование мангала, даже на территории собственного сада.

За нарушение особого противопожарного режима можно понести административную или уголовную ответственность.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru