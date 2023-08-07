Водитель снегоболотохода без прав совершил смертельное ДТП недалеко от Сысерти

Фото: ГИБДД Свердловской области

Ночью 7 августа недалеко от Сысерти произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель снегоболотохода. 18-летний парень без прав ехал на снегоболотоходе с двумя пассажирами, однако в какой-то момент он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору линии электропередач.

- В результате ДТП водитель от полученных травм скончался при транспортировке в медицинское учреждение, его пассажиры, два 18-летних молодых человека, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу Екатеринбурга, - сообщают в ГИБДД Свердловской области.

За рулем был Екатеринбуржец без прав, он с друзьями ехал со стороны санатория «Луч» в поселок Верхняя Сысерть. Водитель снегоболотохода ранее к административной ответственности не привлекался.

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