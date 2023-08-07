В Нижнем Тагиле недалеко от пешеходного перехода сбили подростка

Фото: Отделение пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области

Днем 7 августа в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого пострадала 14-летняя девушка. Она переходила дорогу в зоне видимости пешеходного перехода, но подумала, что Ford остановится, как и другие автомобили. Ее сбил Ford Focus, за рулем которого был 66-летний мужчина, он водил с 1992 года.

- Мужчина сообщил полицейским, что двигался со скоростью 20 км/ч. При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу, резко из-за стоящих рядом машин, на дорогу выбежала девочка-подросток. Водитель не был готов к появлению ребенка на дороге, вследствие чего наезда избежать не смог, - сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Девочку доставили в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила В настоящее время медики приняли решение о госпитализации ребенка для постановки точного диагноза.

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