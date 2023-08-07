Один рабочий погиб в ходе обрушения трубы на заводе Краснотурьинска

Фото: Прокуратура Свердловской области
Рабочий, который находился под грудой металла, после обрушения трубы на заводе в Краснотурьинске, погиб. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Свердловской области.
- Двое пострадавших госпитализированы в Краснотурьинскую ГБ в состоянии средней тяжести, - сообщает Минздрав.
Следственный комитет проводит осмотр тела погибшего рабочего. Ведомство будет выяснять обстоятельства трагедии и, в том числе, проводили ли альпинистам инструктаж.
- Тело погибшего мужчины удалось с трудом извлечь из-под завалов при помощи спецтехники, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Молодые люди работали промышленными альпинистами вахтовым методом. Погибший парень и его друг приехали из Башкирии, а третий рабочий - из Якутии.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru