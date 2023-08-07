Один рабочий погиб в ходе обрушения трубы на заводе Краснотурьинска

Фото: Прокуратура Свердловской области

Рабочий, который находился под грудой металла, после обрушения трубы на заводе в Краснотурьинске, погиб. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Свердловской области.

- Двое пострадавших госпитализированы в Краснотурьинскую ГБ в состоянии средней тяжести, - сообщает Минздрав.

Следственный комитет проводит осмотр тела погибшего рабочего. Ведомство будет выяснять обстоятельства трагедии и, в том числе, проводили ли альпинистам инструктаж.

- Тело погибшего мужчины удалось с трудом извлечь из-под завалов при помощи спецтехники, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Молодые люди работали промышленными альпинистами вахтовым методом. Погибший парень и его друг приехали из Башкирии, а третий рабочий - из Якутии.

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