Следственный комитет организовал проверку после падения трубы в Краснотурьинске

Фото: Прокуратура Свердловской области

После обрушения трубы на заводе в Краснотурьинске Следственный комитет Свердловской области проводит проверку.

- В ходе проверки планируется провести осмотр места происшествия, опросить очевидцев, истребовать интересующую следствие документацию о проводившихся работах, выполнить иные мероприятия, чтобы дать объективную правовую оценку инциденту, - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Полиция выяснила, что в ходе демонтажа пострадали 25-летний Дмитрий Романцов и 27-летний Идель Казакулов. Под завалами остается 27-летний Марк Новиков. Молодые люди приехали из Санкт-Петербурга, чтобы проводить работы на высоком объекте.

- Они забуривали демонтируемую трубу, чтобы обрушить её при помощи тросов. В какой-то момент что-то пошло не по плану, в результате чего и произошло ЧП, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Один молодой человек упал на землю, другой повис на страховке и дождался, когда его снимут, а третий оказался под грудой металла. Сейчас специалисты делают все, чтобы извлечь его из-под завалов.

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