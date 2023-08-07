Фестиваль будет длиться с 7 по 20 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пройдет гастрономический фестиваль в честь 300-летия города. В мероприятии участвует 41 заведение. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

- Это альтернативный способ для горожан отметить юбилей Екатеринбурга в лучших заведениях города, - отмечают организаторы.

Фестиваль продлится с 7 по 20 августа. В каждом ресторане будут представлены сеты из трех блюд, которые отсылают к истории города. Для того, чтобы создать кулинарные шедевры, шеф-повара читали Мамина-Сибиряка, который описывает в своих произведениях кухню Урала. Также рестораны вдохновлялись известными свердловчанами. Стоимость всех сетов фиксированная – 1490 рублей.

Ранее стало известно, что в центре Екатеринбурга откроется новый семейный ресторан. Его построят на третьем этаже торгового центра, напротив БЦ «Высоцкий». Ресторан планируют открыть уже осенью 2023 года. В меню будут понятные и детям и взрослым блюда. Планируется, что их подача будет необычной.

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