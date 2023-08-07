В Екатеринбурге школьник жестоко расправился с 17-летней подругой

15-летний парень забил подругу молотком. Фото: источник "КП-Екатеринбург"

В 22 часа 6 августа в квартире многоэтажки по улице Надеждинской на Сортировке в Екатеринбурге 15-летний школьник изуродовал молотком 17-летнюю подругу, после чего топил ее в ванной, а потом убил, вонзив в шею нож.

По данным «КП-Екатеринбург», жестокая расправа с девушкой произошла в квартире одноклассника девушки, который успел написать о преступлении сообщение родителям. Взрослые вызвали полицию, которая успела схватить преступника.

Дом, где произошла трагедия Фото: Олег ГАЛИМОВ

Тело девушки оказалось сильно изуродовано. Квартира была запачкана ее кровью. Причиной дикой расправы знакомые с ситуацией люди в разговорах с «КП-Екатеринбург» называют ревность.

Ранее убитая 17-летняя студентка Колледжа имени Ползунова жила вместе с мамой в Челябинске. В Екатеринбург семья перебралась три года назад, после чего мать снова вышла замуж.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».