Средний Урал попал в число регионов, где построят здания для детского отдыха Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область получит деньги на развитие инфраструктуры детского отдыха. Всего финансированием обеспечат 16 регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

На создание ста новых зданий, в которых ежегодно смогут отдыхать больше 20 тысяч детей, выделили один миллиард рублей. В 30 регионах они появятся к концу 2023 года.

- Мы рассчитываем, что там наши маленькие граждане с большой пользой для себя проведут время, пообщаются со сверстниками, увидят природные красоты и исторические достопримечательности, памятники культуры, которыми богата наша страна, и наберутся здоровья во время такого отдыха, – подчеркнул глава правительства.

Всего в России действует около 40 тысяч детских лагерей. В них работают наставники и медики.

Ранее, в июне 2022 года, на обновление двух свердловских детских лагерей направили десятки миллионов рублей. Работы закончили к концу 2022 года.

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