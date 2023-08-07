Берег озера Балтым завалили мусором

На пляже нет ни одной урны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уральцы после прошедших выходных пожаловались на заваленный мусором берег озера Балтым под Екатеринбургом. Территорию никто не приводит в порядок. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

- Были здесь в начале лета, ни одного фантика, а сейчас просто ужас, - говорят отдыхающие.

Судя по снимкам, которые сейчас активно распространяются в социальных сетях, мусором завалены прилегающий к озеру лес, парковка и подъезд к озеру. При этом ни одной урны на этом месте отдыха нет.

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