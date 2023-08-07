На Урале предотвратили продажу опасного мяса и меда

На улицах Ленина и Чапаева продавались десятки килограммов свинины и меда Фото: Олег ЗОЛОТО

В Свердловской области предотвратили продажу опасного мяса и меда. Продукты планировали продавать в Асбесте. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В ходе рейда 4 августа были найдены стихийные рынки, на которых продавались различные продукты. На улицах Ленина и Чапаева продавались десятки килограммов свинины и меда.

- Десять килограмм меда и двадцать килограмм свинины были без документов, неизвестного происхождения, обезличенными, с нарушением температурного режима, - рассказали в ведомстве.

Свердловчанам, продававшим опасные продукты, выдано предостережение о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации в области ветеринарии.

Ранее в Екатеринбург из Таджикистана пытались завезти опасный мед. Его изъяли и уничтожили.

- Партия меда домашнего приготовления ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения Россельхознадзора на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

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