Психолог Булгакова рассказала о подготовке ребенка к детскому саду

Ребенка нужно подготовить к детскому саду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Психолог Екатерина Булгакова рассказала о том, как родителям правильно подготовить ребенка к посещению детского сада. Об этом пишет издание NEWS.ru.

По словам специалиста, нужно рассказать малышу о своем опыте посещения детского сада, это поможет ему быстрее адаптироваться к изменениям в жизни.

- Вам может помочь старший ребенок с позитивным опытом посещения садика. Надо быть готовым к тому, что дети на фоне стресса иногда болеют и отказывают ходить в детсад. Адаптация длится около месяца, - рассказывает Екатерина Булгакова.

К трем годам, то есть к моменту записи в детский сад, ребенка нужно научить ходить на горшок, одеваться и раздеваться, держать равновесие, бегать и прыгать. Также малыша нужно научить необходимым вещам – как говорить воспитателю, что наелся, или попроситься в туалет.

Не забывайте хвалить ребенка за его успехи, а вечером спрашивайте, как прошел день в детском саду.