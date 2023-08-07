Уральские ученые рассказали, как вернуться в рабочее настроение после отпуска

В отпуске люди стараются многое успеть Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, как подготовиться к возвращению из отпуска, рассказал доцент кафедры педагогики и психологии образования УрФУ Рустам Муслумов.

Бизнес-процессы требуют от многих отпускников постоянного включения и быть на связи с коллегами. Иначе возникают чувство вины и тревога, что может произойти что-то в его отсутствии. Поэтому люди берут с собой в путешествия и ноутбуки, и рабочие телефоны. Все это мешает полноценному отдыху и грозит профессиональным выгоранием.

С другой стороны, выход из типичного рабочего ритма в отпуске предвещает долгую адаптацию на работе, которая может идти до трех месяцев.

Лучший отдых – смена деятельности. Потребность сменить обстановку зависит от предпочтений. Кто-то хочет в тишине отдохнуть, кто-то – увидеть пирамиды.

Рустам Муслумов. Фото: пресс-служба Уральского федерального университета

– В психологии отдых – это тоже стресс, который бывает двух видов. Эустресс, это когда мы говорим о полезном стрессе: наши мышцы, организм находятся в определенном тонусе, мы что-то делаем и продолжаем активно участвовать. Второй вид – дистресс, который мешает и вредит. И здесь надо соблюдать баланс. Поездка в отпуск – это все-таки стресс. Нагрузка для нашего организма. Мозг не должен испытывать сверхнагрузку, – отметил Рустам Муслумов.

В отпуске люди стараются многое успеть: посетить родных, друзей, врача и так далее. Иногда отпускники возвращаются на работу изможденными. Во время отдыха они активно ходили по туристическим объектам, экскурсиям, ресторанам. Но каждому нужна своя подзарядка, как на смартфоне, чтобы восполнить свои силы. Поэтому ученый-психолог рекомендовал, перед тем, как вернуться в обычный рабочий ритм, оставить 2-3 дня для восстановления режима дня.

– Если мы хотим рано вставать, должны находить в этом какой-то кайф. Мы ничего не добьемся без удовольствия, без поддержки на уровне гормонов. В этом поможет ритуал – медиация, зарядка, прогулка, прием душа, вкусные кофе и завтрак. То, что нравится и вдохновляет. Например, если в течение дня принять прохладный душ, человек чувствует новый прилив энергии. Также можно обсудить с врачом о приеме лекарственных препаратов, которые позволяют перестроить циркадные ритмы, – посоветовал Рустам Муслумов.

За время отсутствия на работе, как правило, накапливается очень много дел. Поэтому ученый-психолог рекомендует, при возвращении на рабочее место, составить посильный круг задач на одну-две недели, чтобы быть эффективнее и легче адаптироваться.