Парень уже сознался в убийстве. Фото: читатель "КП"

Стали известны подробности убийства 17-летней девушки в Екатеринбурге. Напомним, все произошло вечером 6 августа 2023 года на улице Надеждинской.

17-летняя Карина (имена подростков изменены. – Прим. ред.) находилась в компании 15-летнего Леонида и его друга. Подростки устроили вечеринку, на которой не обошлось без алкоголя.

Журналист «КП-Екатеринбург» поговорил с хозяином этой квартиры. Его сын учится в одном классе с Леонидом. Мужчина рассказал жуткие подробности убийства 17-летней девушки в Екатеринбурге.

По его словам, Леня якобы узнал о том, что Карина ему изменила. После этого парня обуяла ярость. Сначала он начал бить девушку молотком и пытался утопить ее в ванной. А добить решил ножом (по данным «КП» удар пришелся в шею).

- Я столько крови никогда в жизни не видел, - рассказал «КП-Екатеринбург» отец подростка. - От лица ничего не осталось. Также Леонид хотел расчленить тело девушки.

Напомним, подросток уже сознался в убийстве 17-летней девушки в Екатеринбурге и написал явку с повинной. По факту произошедшего Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве.