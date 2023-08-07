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7 августа 2023 10:12

Как выглядит подросток, убивший 17-летнюю девушку в Екатеринбурге из ревности

Опубликованы фото убийцы 17-летней девушки в Екатеринбурге
Авторы (2):
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Евгений СТОЯНОВ
Евгений СТОЯНОВ
Парень пользовался успехом у девушек. Фото: соцсети

Парень пользовался успехом у девушек. Фото: соцсети

В распоряжении редакции «КП-Екатеринбург» появились фотографии предполагаемого убийцы 17-летней девушки. Напомним, 17-летняя Карина (имена подростков изменены. – Прим. Ред.) погибла в Екатеринбурге вечером 6 августа на улице Надеждинской на Старой Сортировке.

В убийстве 17-летней девушки в Екатеринбурге подозревают 15-летнего Леонида. Подросток сознался в убийстве и написал явку с повинной. По факту произошедшего Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве.

Пара встречалась около года. Фото: соцсети

Пара встречалась около года. Фото: соцсети

Убийство 17-летней девушки в Екатеринбурге произошло во время вечеринки, на которой присутствовали Карина, Леонид, а также его друг. В квартире последнего и происходило застолье. Нам удалось пообщаться с отцом подростка. Он рассказал шокирующие детали убийства 17-летней девушки в Екатеринбурге. По словам мужчины, подросток бил девушку молотком и топил в ванной. А позже взялся за нож.

- Я столько крови никогда в жизни не видел, - рассказывает «КП-Екатеринбург» отец подростка, дома у которого произошло убийство. От лица ничего не осталось. Также Леонид хотел расчленить тело девушки.