Жители Екатеринбурга за выходные подарили мошенникам больше 9 миллионов рублей

В полиции возбудили уголовное дела по статье «Мошенничество» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга отдали мошенникам больше девяти миллионов рублей за выходные. Всего жертвами аферистов стали пятеро горожан. Все они старше 46 лет. Об этом сообщили в городском УМВД.

За два дня мошенники, претворяясь силовиками и представителями банка, смогли обмануть пятерых екатеринбуржцев. Среди них – три врача, слесарь-сборщик и пенсионер. Четверо мужчин в возрасте от 46 до 67 лет обратились в полицию. Они рассказали, что аферисты пытались убедить их в том, что на их имена хотят оформить кредит. После этого жертвы оформили на себя займы и перевели деньги мошенникам.

- Также аферисты заставили граждан обналичить свои накопления и осуществить серию транзакций на указанные ими счета, - рассказали в полиции.

46-летний слесарь рассказал о другой схеме. У него накопления выманили под предлогом заключения сделки по купле-продаже квартиры. Это якобы должно было помочь найти аферистов. Так у мужчин выманили 9,6 миллиона рублей.

В полиции возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество». Сейчас силовики ищут аферистов.

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