На Урале силовики напомнили в лагере детям о правилах безопасности

Силовики приехали в детский лагерь вместе с питомцами. Фото: ОТВ

Сотрудники полиции из Новоуральска посетили лагерь «Самоцветы» и рассказали в игровой форме отдыхающим здесь детям о правилах безопасности на дорогах, водоемах и в лесу. Об этом сообщает телеканал «ОТВ-Екатеринбург».

Полицейские во время визита разбились на несколько команд, после чего заняли позиции на станциях. Дети на них могли проверить свои знания о безопасном поведении, а также узнать о своих правах и обязанностях.

Каждый этап мероприятия сопровождался викторинами, играми и конкурсами. Дети проявили интерес к питомцам кинологов – лабрадору Васко немецкой овчарке Иджи.