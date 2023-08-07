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НовостиОбщество7 августа 2023 8:45

На Урале силовики напомнили в лагере детям о правилах безопасности

Лекцию проведи в лагере «Самоцветы»
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Силовики приехали в детский лагерь вместе с питомцами. Фото: ОТВ

Силовики приехали в детский лагерь вместе с питомцами. Фото: ОТВ

Сотрудники полиции из Новоуральска посетили лагерь «Самоцветы» и рассказали в игровой форме отдыхающим здесь детям о правилах безопасности на дорогах, водоемах и в лесу. Об этом сообщает телеканал «ОТВ-Екатеринбург».

Полицейские во время визита разбились на несколько команд, после чего заняли позиции на станциях. Дети на них могли проверить свои знания о безопасном поведении, а также узнать о своих правах и обязанностях.

Каждый этап мероприятия сопровождался викторинами, играми и конкурсами. Дети проявили интерес к питомцам кинологов – лабрадору Васко немецкой овчарке Иджи.